Индекс бизнес-климата Центробанка снизился до минимума

Центробанк: индекс бизнес-климата в России снизился до минимума за год

Индекс бизнес-климата Центробанка уменьшился до минимума за год. Это говорит о ухудшении оценок производства и спроса, сообщает « Коммерсант ».

По результатам опроса представителей бизнеса со стороны Банка России, значительно уменьшился индекс бизнес-климата, который просчитывает ЦБ.

Показатель уменьшился с 5 пунктов в ноябре до 4,2 в декабре. Это произошло из-за того, что снизилась оценка деловой среды с -1 до -3,15 при том, что ожидания выросли лишь слегка — с 11,19 до 11,84 пунктов.

В среднем в четвертом квартале 2024 года индекс бизнес-климата Центробанка составил 4,8 пунктов. В 2023 году показатель был выше — 6,8 пунктов.

Ранее Подмосковье заняло третье место в рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России.