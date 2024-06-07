Подмосковье заняло 3 место в рейтинге состояния инвестклимата в регионах России

В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) презентованы итоги национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России. Третий год подряд Московская область входит в топ лидеров рейтинга, заметно повысив свои позиции за последние годы, сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей в Подмосковье.

Рейтинг составляется агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) совместно с ведущими деловыми объединениями с 2014 года и является инструментом по оценке усилий властей всех уровней по улучшению условий ведения бизнеса.

«Подмосковье за последние годы сделало огромный рывок по развитию удобных, понятых и доступных сервисов для бизнеса. Во многом этому способствовал переход «в цифру», появилась возможность решить многие вопросы «онлайн», экономя время и средства. Губернатор и команда правительства Московской области уделяют большое внимание проблемам бизнеса и стараются найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона», — заключил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, чтобы регион был интересным бизнесу, мы стараемся, прежде всего, упрощать процессы и процедуры, делаем удобнее сервисы поддержки предпринимателей.

По словам главы Подмосковья, все это позволяет создавать все больше рабочих мест и увеличивать инвестиции в бюджет региона.