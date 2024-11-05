Импорт сливочного масла в Россию увеличился на 20%

Оксана Лут сообщила о росте импорта сливочного масла в Россию в 2024 году

В годовом выражении импорт сливочного масла в Россию из дружественных стран — Индии, Ирана и Турции — вырос на 20% по итогам 2024 года, об этом заявила глава Минсельхоза Оксана Лут, пишет «Лента.ру» со ссылкой на «Ведомости» .

По словам Лут, увеличить импорт в России нарастили на фоне определенного дисбаланса на местном рынке, связанном с ростом доходов населения. Министр отметила, что в вопросе цены на масло также значительное давление оказывает рост себестоимости продукта. Цены на логистику и упаковку, а также отдельных составляющих увеличились, что привело и к поднятию ценника в магазинах. Импорт из дружественных стран должен на это повлиять.

«Рассчитываем, что это охладит рынок и позволит в ближайшее время стабилизировать ценовую ситуацию», — пояснила Лут.

В настоящее время главной задачей Минсельхоза является наращивание производства сырого молока, в том числе достигнуть самообеспеченности по молочным продуктам. Но для этого нужно создать определенный цикл, поэтому пока вопрос решается импортом, заключила министр.

Ранее сообщалось, что цена на сливочное масло в России резко увеличилась. В некоторых регионах ценник подскочил сразу на 32%.