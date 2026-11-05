Купаются в болотах и падают с тоннелей: лоси заполонили Зеленоград

Зеленоград массово заполонили лоси. Они врезаются в автомобили, плавают в болотах, ходят по дорогам и даже падают с крыш тоннелей, сообщает Telegram-канал «ЧП Зеленоград» .

Сначала огромных лосей заметили идущими на заправку у ТЦ «Панфиловский». Животные медленно переходили проезжую часть. Бегущего сохатого встретили также на северной промзоне.

Один из лосей переплывал Быково болото. По словам очевидцев, он искупался и скрылся, хотя поступали сообщения, что животное утонуло.

Труп лося заметили также на Панфиловском проспекте. Очевидцы утверждают, что он упал с «крыши тоннеля» на проезжую часть. В Сети появилось видео, на котором виден труп животного, а рядом стоит пожарная машина.

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