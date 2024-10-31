«Ценозавр»: цены на масло в России за год выросли на 32%

За год сливочное масло в федеральных и региональных торговых сетях России подорожало серьезным образом — на 32,2%, сообщили РИАМО в сервисе мониторинга и анализа цен на продукты питания «Ценозавр».

С начала года цены на сливочное масло подскочили на 32,2%. И если в сентябре темпы подорожания несколько снизились, то в октябре масло вновь начало расти в цене, за месяц — на 4,6%.

«На сегодняшний день 200-граммовую упаковку можно купить в среднем за 271,8 рубля. Важно отметить, что речь идет именно о средней цене масла в торговых сетях», — рассказали в «Ценозавре».

Ранее Росстат сообщил, что цены на сливочное масло в России с начала 2024 года выросли на 23,4%.