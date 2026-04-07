Импорт мирового экономического кризиса в РФ: эксперт перечислил риски

Мировой экономический кризис может быть импортирован в Россию по нескольким каналам, несмотря на краткосрочные выгоды от высоких цен на энергоносители, заявил РИАМО доцент Финансового университета при правительстве РФ Яков Федоров.

По словам эксперта, основным каналом передачи кризисных явлений выступает снижение мирового спроса на продукцию российского экспорта — товары топливно-энергетического комплекса, металлы, лес и удобрения. Хотя в краткосрочной перспективе Россия является бенефициаром текущей ситуации благодаря резкому взлету цен на нефть и газ, в более длительной перспективе замедление глобальной экономики грозит ухудшением торгового и платежного баланса страны.

«Другое направление — импорт инфляции. Рост цен на нефть и газ неминуемо приведет к росту цен не только на энергоемкую продукцию, но и на импортируемую отечественной экономикой товары машиностроения и станкостроения, потребительские товары, туристические услуги, что безусловно приведет к снижению покупательской способности населения», — отметил Федоров.

Отечественная экономика и резиденты страны долгое время являлись нетто-кредиторами мировой экономики, накопив за рубежом значительные активы, недвижимость, ценные бумаги, деньги на расчетных счетах и т. д. Мировой кризис безусловно спровоцирует падение цен на эти активы, в некоторых случаях дефолты банков и эмитентов ценных бумаг, что конечно же приведет к потерям денежных средств, в том числе российскими компаниями и гражданами, полагает экономист.

Еще одним негативным фактором, по мнению доцента, может стать снижение притока капитала в страну. Прямые и портфельные иностранные инвестиции уже сократились до минимального уровня, однако усугубление кризиса способно еще больше ограничить их приток, в том числе из дружественных стран.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.