HR-специалист назвал причину, почему профессии в продажах обогнали IT

На отечественном рынке труда спрос на такие позиции, как продавец-консультант, кассир, курьер, менеджер по продажам и комплектовщик, в настоящее время превышает потребность в специалистах IT и маркетинга. По мнению HR-специалиста, эксперта по персоналу, возглавляющего школу карьерного роста и входящего в экспертный совет Госдумы по делам молодежи Гарри Мурадяна, это связано с бурным развитием логистики конечного этапа. Также, по его мнению, происходит активный процесс смены одних поставщиков на других.

«С точки зрения внешнеэкономической деятельности нам очень нужны логисты, которые могут переориентировать потоки на Ближний Восток, Юго-Восточную Азию, в сторону Китая, Индии. Поэтому логистика важна, нужна, и нагрузка растет», — отметил в эфире Sputnik Гарри Мурадян.

По словам Мурадяна, ситуация с рядовыми продавцами также ясна. Работников на линейные должности в продажах не хватает, в регионах на эти места мало кто претендует. Это создает трудности. Определенную отрицательную роль сыграл и демографический спад, добавил эксперт.

Также, по данным СМИ, с 2022 года Россию покинули порядка 700 тысяч человек, а по неофициальным оценкам — до 1,1 миллиона мужчин и женщин, которые увезли с собой детей 16-17 лет. Эти молодые люди в ближайшие 2-3 года должны были бы начать трудовую деятельность, но этого не произошло, констатировал специалист. На увеличение вакансий повлияла и миграционная политика.

