сегодня в 14:39

Хлеб по три ломтика в упаковке стал новым трендом в России

Хлеб по два-три ломтика в упаковке стал новым трендом в супермаркетах в РФ. Такие нарезки стоят всего девять рублей, благодаря чему пользуются огромной популярностью у жителей страны, сообщает Mash .

У подобной фасовки есть преимущества. В ней хлеб всегда будет свежим, поскольку не успеет испортиться до того, как будет съеден.

Наибольшее производство маленьких порций на Тамбовском хлебозаводе. Он делает подобные небольшие нарезки для магазинов в разных регионах РФ.

Спрос увеличивается на 30% ежемесячно. Очередь на заказы расписана на три месяца вперед. Одна упаковка стоит от девяти рублей.

К тренду присоединились пекарни Москвы и Петербурга. Однако они пока тестируют формат.

