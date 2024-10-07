Хлеб есть: эксперт рассказал о ситуации в аграрном секторе РФ

Аналитик Холод: урожай пшеницы в РФ может составить более 80 млн тонн в 2024 г

Доктор экономических наук, аналитик аграрного рынка Леонид Холод заявил, что небольшой урожай бобовых и зерновых культур в России, выдавшийся в 2024 году, не приведет к катастрофе.

Зерновых и бобовых, с учетом остатков с 2023 года, в этом году должно быть всего 150 млн тонн. Они полностью покроют внутренние потребности РФ, которые оцениваются примерно в 80 млн тонн, считает Холод.

«По пшенице урожай в бункерном весе может составить более 80 млн тонн», — рассказал доктор экономических наук в эфире радио Spuntik.

В овощном секторе собрано около 2,5 млн тонн плодов, с открытого грунта — 1,3 млн тонн.

При этом достаточное количество урожая еще не обозначает снижение цен на сельхозпродукцию: на ценообразование также значительно влияет инфляция. Сегодня она повышена, и люди вместо дорогого мяса покупают «борщевой набор». Однако это точно не приведет к дефициту каких-либо продуктов, добавил Холод.