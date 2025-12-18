Химки стали рекордсменом по среднему чеку оплаты улыбкой и расходов на домашних питомцев

Сбер продолжает подводить персональные итоги года для каждого клиента — их можно увидеть в приложении СберБанк Онлайн. Одновременно в банке проанализировали общие результаты года в разрезе платежей, переводов и вкладов. Оказалось, что подмосковный город Химки стал рекордсменом по среднему чеку оплаты улыбкой и расходов на домашних питомцев.

Бонусы и сбережения

В 2025 году клиенты Сбера заработали 99,4 млрд бонусов Спасибо и потратили 105,3 млрд. Лидеры по начислению и списанию бонусов — Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Свердловская область.

Год был отмечен и ростом интереса к сбережениям. Сумма заработанных процентов по вкладам в 2025 году выросла в 2,4 раза по сравнению с 2024-м. Число клиентов, получивших процентный доход, увеличилось в 1,8 раза — с 40 млн до 72 млн человек. Это свидетельствует о возвращении доверия к классическим финансовым инструментам.

Все переводят всем

За год пользователи Сбера перевели друг другу 38,4 трлн рублей. В пятёрке первых по общей сумме переводов — Москва, Санкт-Петербург, подмосковные Химки, Краснодар и Екатеринбург. При этом Химки впервые попали в число лидеров рейтинга — этот подмосковный город вообще преподнёс немало сюрпризов в этом году.

Со Сбером по жизни

Клиенты банка остаются верны Сберу годами: 53% пользователей с нами уже как минимум 16 лет. Впрочем, год назад таких старожилов было в процентном соотношении ещё больше — а это значит, аудитория банка молодеет. Более 8 миллионов клиентов присоединились к банку только в последние три года.

Улыбка как валюта

В 2025 году россияне оплатили улыбкой покупки на 136,7 млрд рублей. Технология, которая ещё недавно казалась научной фантастикой, стала привычной. В топ-5 по числу покупок, оплаченных биометрией лица, вошли Москва, Санкт‑Петербург, Екатеринбург, Химки и Пермь. А по среднему чеку таких покупок абсолютным лидером страны неожиданно стали Химки: средний чек при оплате улыбкой в этом городе составил 1117 рублей.

Для питомцев ничего не жалко

В уходящем году россияне совершили 117 млн транзакций на товары и услуги для питомцев. Суммарные траты на домашних животных сопоставимы с объёмом рынка биометрических платежей — 135 млрд рублей. Московская область со значительным отрывом лидирует по размеру расходов на питомцев — 20 млрд рублей. За ней следуют Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Ленинградская область. При этом рейтинг по среднему чеку таких трат возглавляют Химки — 1861 рубль, что выше московских 1742 рублей. В десятку городов с самым высоким средним чеком в категории «питомцы» вошли в основном города московской агломерации: помимо Химок, это Звенигород, Котельники, Красногорск, Реутов, Одинцово. Также в топ-10 оказались Норильск, Новый Уренгой и город Всеволжск Ленинградской области.

Феномен Химок, лидирующих по средним чекам в двух таких разных категориях, как биометрическая оплата и траты на питомцев, заставляет задуматься. Возможно, приверженность новым технологиям и забота о тех, кого приручили, взаимосвязаны. Клиенты Сбера не просто осваивают новые платежи, но и вкладываются в то, что делает их жизнь ярче и добрее.

Тысяча лет экономии на онлайн-шопинге

Одновременно со Сбером итоги подводят и его партнёры в сфере онлайн-торговли — Купер, Мегамаркет и Самокат. В сервисе Купер посчитали, что в уходящем году им удалось сэкономить россиянам 11 604 793 часа, или 1,3 тыс. лет. Это то время, которое клиенты потратили не на походы за покупками, а на свои дела и общение с близкими, в то время как курьеры позаботились об их шопинге. Купер помог сберечь не только время, но и деньги: совокупная экономия клиентов за год достигла 15,8 млрд рублей. Сервис Самокат за год доставил россиянам более 260 миллионов заказов — лидерами по числу покупок стали Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Красноярск и Казань. А пользователи маркетплейса Мегамаркет за год списали 7,5 млрд бонусных рублей программы лояльности СберСпасибо на свои покупки.

Самокат, Купер и Мегамаркет подключены к программе лояльности Сбера. Каждый заказ в этих сервисах приносит бонусы, которыми можно оплатить до 99% стоимости следующих покупок не только в этих трёх сервисах, но и у тысяч других партнёров программы.

Автолюбители доехали до Марса и обратно

У автолюбителей из числа клиентов Сбера 2025-й год получился особенным, ведь именно в этом году в приложении СберБанк Онлайн появился раздел «Авто» — многофункциональное и интуитивно понятное пространство, организованное вокруг потребностей человека, стало удобной точкой входа для решения повседневных задач, связанных с автомобилем. Им уже воспользовались 5,5 млн автолюбителей.

Экосистема Сбера для автолюбителей объединяет полезные решения для всех категорий автолюбителей — и тех, кто уже владеет автомобилем или задумывается о его приобретении, и тех, кто отдаёт предпочтение аренде. Один из популярных сценариев — каршеринг Ситидрайв. В 2025 году пользователи Ситидрайва провели за рулём каршеринговых авто 1,7 млрд минут — это 33 века непрерывных поездок. Общий пробег составил 563 млн километров. Такого расстояния хватит, чтобы 14 тыс. раз объехать Землю по экватору или добраться до Марса и обратно.

Досуг со Сбером

Клиенты Сбера из числа обладателей подписки СберПрайм имеют приятный бонус — неограниченный доступ к контенту онлайн-кинотеатра Okko и музыкального сервиса Звук. Okko остается стриминговым сервисом с самой большой библиотекой контента и всеми спортивными трансляциями, доступными в России. Самыми популярными сериалами года в Okko стали оригинальные проекты сервиса: «Аутсорс», «Урок», «Как приручить лису», «Лихие 2» и «Волшебный участок 2». В 2025 году оригинальные сериалы Okko получили более 30 престижных индустриальных наград. Наиболее популярным полнометражным фильмом стал «Батя 2. Дед», а самым востребованным спортивным контентом — матчи Лиги чемпионов УЕФА.

А в музыкальном сервисе Звук итоги подвели, назвав главного артиста уходящего года. Им стал Ваня Дмитриенко, который также укрепил позиции и в номинации «Фит года» — за трек «Силуэт» с Анной Пересильд.