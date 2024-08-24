Хабибуллин: РФ и Афганистан увеличат товарооборот до 3 млрд долларов в 2025 году

Москва и Кабул собираются увеличить объемы торговли в агропромышленной сфере. Об этом РИА Новости рассказал глава Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин.

Обе страны планируют увеличить товарооборот до трех млрд долларов уже в 2025 году. Этот вопрос обсуждался во время встречи делового совета по вопросам агропромышленной сферы. На нем присутствовал министр сельского хозяйства Афганистана Атаулла Омари.

По словам Хабибуллина, к 2030 году Москва и Кабул планируют увеличить товарооборот еще больше. Объем взаимных торгов вырастет до 10 млрд долларов.

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