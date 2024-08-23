Талибы* запретили женщинам появляться на публике с непокрытым лицом

В Афганистане талибы* запретили женщинам появляться на публике с открытым лицом

Правящая в Афганистане группировка «Талибан»* 21 августа приняла новый закон, согласно которому женщинам запрещено выступать и появляться на публике с непокрытым лицом, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press.

«Мы заверяем вас, что этот исламский закон окажет большую помощь в поощрении добродетели и искоренении порока», — заявил представитель министерства Маулви Абдул Гафар Фарук.

Стоит отметить, что власти Афганистана запретили женщинам выходить на улицу с непокрытым лицом еще в 2022 году. Запреты в стране начали появляться после того, как талибы* пришли к власти в 2021 году. Женщин обязали носить хиджабы или другую одежду, которая полностью закрывает тело.

Летом 2023 года в Афганистане запретили салоны красоты, которые открылись после свержения талибов* в 2001 году.

* Признана террористической и запрещена в России.