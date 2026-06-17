Гузель Проценко допустила падение нефти Brent до $70 в июле

Гендиректор дилера «Альфа-Форекс» Гузель Проценко допустила снижение Brent до $70 за баррель к 7 июля. Давление на цены оказывает ожидание сделки с Ираном, сообщает RT

17 июня до обеда баррель Brent опускался до $78,37. По словам Проценко, с начала мая нефть подешевела на 32%.

«Механизм падения понятен: рынок заблаговременно закладывает в цену возможное соглашение с Ираном, которое должно быть подписано в пятницу (19 июня. — RT). По условиям сделки Иран сможет немедленно возобновить экспорт, а Ормузский пролив, через который проходит каждый пятый баррель в мире, откроется для международных танкеров», — поделилась она.

Эксперт добавила, что дополнительное давление создают ОАЭ, нарастившие добычу после выхода из ОПЕК+, и повышенные квоты картеля.

«Даже хорошая новость — резкое падение запасов нефти в США на 8,3 млн баррелей за неделю — не смогла остановить снижение. Рынок просто проигнорировал этот факт. Технически $70 за баррель — вполне достижимая цель. При успешном подписании соглашения и реальном начале иранских поставок этот уровень может быть достигнут до 7 июля», — спрогнозировала она.

Ранее стоимость Brent упала ниже $79.

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