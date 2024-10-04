Губернатор Подмосковья: молодые специалисты приезжают работать в ОЭЗ «Дубна»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что молодые специалисты приезжают работать в особую экономическую зону «Дубна» и реализуются там.

«Я бы хотел еще подчеркнуть самореализацию молодых талантливых людей, которые приезжают работать в экономические зоны — и в Дубну, и в каждый, любой город. Эти специалисты обеспечивают себя интересной компетенцией, работой, могут себя реализовать и получать за это достойное вознаграждение», — сказал Воробьев на пленарном заседании «Развитие и перспективы ОЭЗ в современной экономике» в рамках Международного форума ОЭЗ-2024.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак рассказал, что впечатлен работой ОЭЗ «Дубна». Он отметил современные высокотехнологичные производства, кадры и чистое и бережливое производство.

В работе II Международного форума особых экономических зон, который проходит в Дубне 3–4 октября, участвуют представители 53 особых и свободных экономических зон из 14 стран мира, среди которых Иран, Турция, Нигерия, Куба, Эфиопия, ОАЭ, Камбоджа, Беларусь, Узбекистан.