Новак заявил, что впечатлен работой ОЭЗ «Дубна»

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак вместе с губернатором Московской области Андреем Воробьевым посетил несколько площадок II Международного форума особых экономических зон — 2024, который проходит на территории ОЭЗ «Дубна».

«Я первый раз в Дубне и, честно говоря, впечатлен тем, что увидел сегодня. Это современные высокотехнологичные производства, это молодые люди и кадры, которые работают, это чистое и бережливое производство. Самое главное — у компании огромные планы для того, чтобы развиваться здесь», — отметил Новак.

Он добавил, что существуют предложения по развитию и вложению новых инвестиций, в том числе это касается проектов по импортозамещению. Новак увидел, как в ОЭЗ «Дубна» производятся отечественные платы, компьютеры, ноутбуки, и назвал это высочайшим уровнем.

По его словам, производимое здесь российское оборудование представляет конкуренцию тому, что производится в мире.

«19 лет назад здесь была пустая площадка. Сегодня мы видим заводы и более 175 резидентов. Объемы, которые производятся в ОЭЗ „Дубна“, впечатляют», — заявил Новак.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что традиционно в регионе очень диверсифицированная экономика. В то же время в приоритете стоит импортозамещение.

«Сейчас, понятно, видно, какое давление оказывается на экономику, и вместе с тем импортозамещение у нас — тот приоритет, на который мы обращаем особое внимание», — сказал Воробьев.