Грузия вдвое сократила поставки вина в Россию

В январе 2025 год поставки грузинского вина в Россию составили 2,5 тыс. тонны. Это в два раза меньше, чем в январе прошлого года. Тогда показатель составлял 5 тыс. тонн, сообщает РБК Вино .

В денежном эквиваленте из Грузии в Россию поставили вина на 6,9 млн долларов — в 1,9 раза меньше, чем за этот же период 2024 года (13,3 млн долларов). Также опустилась и стоимость алкогольной продукции.

При этом Грузия нарастила поставки в Россию минеральной и газированной воды без сахара. В январе этого года стоимость экспорта составила 6,7 млн долларов за 12,4 тыс. тонны. Также увеличился в объеме экспорт сладких напитков, но и их стоимость снизилась.

Италия больше всех стран в Евросоюзе поставляет вино в Россию на фоне резкого снижения поставок. Страна смогла поставить в РФ свыше 70 тыс. тонн вина, обогнав Латвию с 20,4 тыс. тонн. На третьем месте находится Польша.