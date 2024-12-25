Грузия поставила России рекордное количество мандаринов

Поставки мандаринов в Россию из Грузии выросли до 6,9 тыс тонн

По итогам ноября текущего года Грузия нарастила поставки мандаринов в РФ до 6,9 тыс. тонн. Показатель стал рекордным для ноября за последние 10 лет, сообщает РИА Новости .

Согласно данным местной таможни, в ноябре 2023 года объем поставок грузинских мандаринов в РФ составил 5,5 тыс. тонн. Предыдущий рекорд был установлен в 2021 году на уровне 6,7 тыс. тонн.

При этом стоимость импорта возросла примерно на четверть и достигла своего пика для конца осени в размере 4,3 млн долларов.

РФ выступает ключевым рынком сбыта для мандаринов из Грузии: в ноябре на долю нашей страны пришлось около 73% от общего объема экспорта. Еще 2,3 тыс. тонн были отправлены в Армению. На Украину Грузия поставила 278 тонн (3%), в Белоруссию — 40 тонн (менее 1%) и Монголию — 20 тонн.

Примерно 3%, или 278 тонн, было доставлено на Украину. Менее 1% было отправлено в Белоруссию (40 тонн) и Монголию (20 тонн).

Ранее Россельхознадзор опроверг информацию о запрете на ввоз абхазских мандаринов из-за «вредоносной мушки», о котором заявил исполняющий обязанности премьер-министра республики Валерий Бганба.