Россия отрицает запрет на ввоз абхазских мандаринов из-за «вредоносной мушки»

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Россельхознадзор: запрет на ввоз мандаринов из Абхазии не вводился

Исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба утверждает, что Россия запретила ввозить на свою территорию мандарины из республики. По его словам, такое решение объяснили санитарным аспектом — наличием «вредоносной мушки», сообщает «Интерфакс» . Однако в Россельхознадзоре такую информацию назвали недостоверной.

Бганда также заявил, что санитарные службы республики опровергли «нахождение в цитрусовых некоей вредоносной мушки».

«К сожалению, эта мера (заявленный им запрет на ввоз мандаринов в Россию — ред.) затронет самые бедные слои населения, которые живут благодаря своему урожаю», — утверждает и. о. глава абхазского правительства.

Однако позже в пресс-службе Россельхознадзора РБК заявили, что Москва не запрещала ввозить цитрусовые из Абхазии. Эта информация «не соответствует действительности», подчеркнули в ведомстве.