Россия отрицает запрет на ввоз абхазских мандаринов из-за «вредоносной мушки»
Фото - © Unsplash.com
Исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба утверждает, что Россия запретила ввозить на свою территорию мандарины из республики. По его словам, такое решение объяснили санитарным аспектом — наличием «вредоносной мушки», сообщает «Интерфакс». Однако в Россельхознадзоре такую информацию назвали недостоверной.
Бганда также заявил, что санитарные службы республики опровергли «нахождение в цитрусовых некоей вредоносной мушки».
«К сожалению, эта мера (заявленный им запрет на ввоз мандаринов в Россию — ред.) затронет самые бедные слои населения, которые живут благодаря своему урожаю», — утверждает и. о. глава абхазского правительства.
Однако позже в пресс-службе Россельхознадзора РБК заявили, что Москва не запрещала ввозить цитрусовые из Абхазии. Эта информация «не соответствует действительности», подчеркнули в ведомстве.