Группа «Абрау-Дюрсо» побила рекорд по выручке в 2023 году

Выручка «Абрау-Дюрсо» в 2023 году выросла до рекордных 12,5 млрд рублей

Группа компаний «Абрау-Дюрсо» в 2023 году увеличила выручку по МСФО (Международные стандарты финансовой отчетности) на 6% по сравнению с 2022 годом. Она достигла рекордных 12,5 млрд рублей, сообщает «Прайм» .

В 2022 году выручка составила 11,8 млрд рублей. Что касается рекордной выручки в 2023 году, то аналитический показатель EBITDA снизился на 19% (2,8 млрд рублей), упала и чистая прибыль — на 28% (1,2 млрд рублей).

Динамика этих показателей связана с экономическими факторами, из-за которых растет себестоимость продукции. Речь идет об увеличении стоимости импортного оборудования и комплектующих, росте затрат на логистику, оплату труда и т. д.

По итогам 2023 года долгосрочные обязательства крупнейшей в стране компании-производителя игристых вин выросли до 10,92 млрд рублей, а краткосрочные снизились до 3,41 млрд рублей.

С мая 2024 года стоимость напитков компании «Абрау-Дюрсо» увеличится в диапазоне 7–35%. Цены повысят на 15 позиций алкогольного портфеля.