Грузооборот портов в РФ сокращается все быстрее

Грузооборот российских портов в январе–апреле этого года сократился на 4,3% — до 288,4 млн тонн, сообщает «Коммерсант».

Помимо этого, на 5,1% снизилась перевалка наливных грузов, а на 3,4% — сухих.

Самые серьезные потери грузооборота зафиксировали в Азово-Черноморском бассейне. Там обработка грузов год к году упала почти на 7 млн тонн в основном за счет угля. В Дальневосточном бассейне показатель сократился на 2,5 млн тонн, в Балтийском — на 2,2 млн тонн, в Арктическом — на 2 млн тонн год к году.

В первом квартале грузооборот портов был ниже прошлогоднего на 3,3%.

Заметнее всего в тоннаже сократилась перевалка каменного угля — на 15%, или на 10,5 млн тонн, до 59,5 млн тонн.

Основные потери пришлись на порт Тамань. Здесь в условиях ценовых споров угольщиков с ОТЭКО перевалка сократилась на 5,7 млн тонн.