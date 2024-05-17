В Подмосковье возводят ЖК «Шоколад»

Новый дом общей площадью 6 831 тыс. кв. метров состоит из двух монолитно-кирпичных корпусов высотой в 14 этажей. В нем представлены различные варианты планировок от небольших и уютных студий до просторных трехкомнатных квартир. Сквозные входные группы созданы по принципу безбарьерной среды. В подъездах предусмотрены помещения для консьержей с ремонтом, удобствами, зонами хранения колясок и велосипедов. На территории жилого комплекса будет построен отдельно стоящий многоуровневый паркинг.

Жилой комплекс «Шоколад» — это новый ЖК комфорт-класса возведут в северной части города Дмитров. Прилегающую территорию озеленят, обустроят пешеходные бульвары, установят малые архитектурные формы.

Во дворе будут располагаться детские и спортивные площадки. На первом этаже здания разместятся коммерческие помещения, где будет представлена вся необходимая инфраструктура для жителей: аптека, салон красоты, магазины и прочие объекты бытового обслуживания.

Также в доме на первом этаже будет открыт кабинет врача общей практики для детей и взрослых, рассчитанный на 100 посещений в смену и филиал МФЦ. В пешей доступности находятся школа, детский сад, отделение городской поликлиники, магазины и супермаркеты.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.