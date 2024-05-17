В Красногорске прошла акция памяти о красногорцах, отдавших жизни в зоне СВО
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Красногорск
На Аллее памяти у мемориального комплекса Красная горка участники акции высадили 22 саженца и установили мемориальные таблички погибшим бойцам СВО, сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
В мероприятии приняли участие заместитель главы городского округа Красногорск Владимир Каменских, родные и близкие погибших бойцов, волонтеры, представители общественных, военно-патриотических и ветеранских организаций.
«Красная горка — святое место для каждого жителя муниципалитета: в память о тех, кто не вернулся с полей сражений, чьи подвиги навсегда останутся в наших сердцах, здесь горит Вечный огонь», — отметил военный комиссар городского округа Красногорск Игорь Тельбухов.
Участники патриотической акции почтили память павших защитников Отечества минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню и табличкам, увековечившим имена красногорских воинов.
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Красногорск
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Красногорск
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Красногорск