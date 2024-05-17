В Красногорске прошла акция памяти о красногорцах, отдавших жизни в зоне СВО

«Красная горка — святое место для каждого жителя муниципалитета: в память о тех, кто не вернулся с полей сражений, чьи подвиги навсегда останутся в наших сердцах, здесь горит Вечный огонь», — отметил военный комиссар городского округа Красногорск Игорь Тельбухов.