«Абрау-Дюрсо» предупредила о росте цен на вино в диапазоне 7-35%

В мае 2024 года цены на вино в России вырастут

С мая 2024 года стоимость напитков компании «Абрау-Дюрсо» увеличится в диапазоне на 7-35%, сообщает РБК .

«Абрау-Дюрсо» собирается повысить цены на 15 позиций алкогольного портфеля.

Сильнее всего подорожают игристые вина защищенного географического указания «Имериал» — на 35% и 33%, а также «Русское шампанское «Кошерное» — на 18%.

Цены увеличатся на продукцию еще 9 российских виноделов. Повышение цен связано с общеэкономическими факторами.

В числе других компаний — «Цимлянские вина», «Союз-вино», винный дом «Фотисаль», «Золотая балка».