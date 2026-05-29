Грядет рекорд в 74 трлн: почему россияне меняют тактику в банках

Российские вкладчики весной 2026 года массово отказываются от долгосрочных депозитов в пользу сберегательных продуктов с быстрым доступом к наличным. Одной из причин изменения финансового поведения граждан стала психология осторожного потребителя, сообщила РИАМО основатель партнерской сети Devtek и CPA-сети FCN Татьяна Мичурина.

Апрельская статистика зафиксировала аномальный перекос в структуре прироста накоплений граждан. Вместо привычной фиксации высокой доходности на долгий срок, россияне предпочли оставить деньги «под рукой». Основной объем средств ушел на текущие счета, которые выросли сразу на 1,1 трлн рублей. При этом классические вклады прибавили скромные 100 млрд рублей.

«На мой взгляд, здесь сработала психология осторожного потребителя. Люди одновременно хотят получать доходность от банковских продуктов и сохранять быстрый доступ к деньгам. Рынок живет в ожидании снижения ставок, поэтому многие не спешат „запирать“ деньги на длинных депозитах», — прокомментировала Мичурина.

Помимо ожидания изменения политики Центробанка, эксперт выделяет менее очевидный фактор — резкий рост внимания к личной финансовой безопасности.

«На фоне обсуждений контроля переводов, слухов о „заморозке вкладов“ и общего информационного шума часть населения начала дробить деньги между текущими счетами, накопительными продуктами и наличными. ЦБ уже фиксирует параллельный рост спроса на наличные весной 2026 года», — говорит Мичурина.

Если Банк России сохранит относительно высокие ставки в ближайшие месяцы, приток средств физических лиц в банковскую систему продолжится. Психологическая модель поведения россиян сместилась от активных трат к жесткому страхованию рисков и накоплению. В рамках этой тенденции общая сумма средств населения в банках вполне может приблизиться к отметке в 72–74 трлн рублей в течение года, прогнозирует эксперт.

