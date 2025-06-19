Греф назвал единственный способ утолить «кадровый голод» в РФ. Это не мигранты

В России есть только один способ компенсировать нехватку рабочей силы — массово внедрять искусственный интеллект (ИИ), заявил президент Сбербанка Герман Греф. В интервью РБК он сказал, что экономика может расти с повышением либо эффективности труда, либо населения.

По словам Грефа, «с ростом населения у нас все понятно». Он считает, что в «ближайшее десятилетие» народонаселение России не будет увеличиваться.

В связи с этим, по мнению главы Сбербанка, у страны остается только один путь решения проблемы «кадрового голода» — внедрение ИИ, который заменит работников.

«Мы обречены на то, чтобы массово внедрять искусственный интеллект, компенсируя тем самым нехватку рабочей силы», — сказал он.

Между тем во ВЦИОМ заявили, что россияне отказываются рожать детей из-за желания «пожить для себя».

