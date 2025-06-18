Во ВЦИОМ объяснили, почему россияне не рожают

Во ВЦИОМ объяснили отказ россиян от деторождения желанием «пожить для себя»

Россияне не рожают детей, поскольку хотят пожить в свое удовольствие и считают, что потомство ограничивает личную свободу, заявил гендиректор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов во время выступления на ПМЭФ-2025. По его мнению, из-за этой причины в России не удается добиться повышения рождаемости, передает корреспондент РБК .

Абрамов подчеркнул, что «любовь — это главное, почему создают семью и рожают детей». Вместе с тем гендиректор считает, что россияне не хотят заводить трех и более детей, потому что растить ребенка «дорого».

«Эгоизм — дети мешают личной свободе. <…> Вот это „пожить для себя“ — история, которая уже происходит в нашей стране 30 лет с лишним. <…> Ради удовольствия граждане продолжают жить», — продолжил генеральный директор фонда Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ).

Гендиректор АНО «Институт научно-общественной экспертизы» Сергей Рыбальченко, ставший модератором дискуссии о рождаемости, добавил, что в России действующий суммарный коэффициент рождаемости составляет 1,4 ребенка на женщину. Для воспроизводства населения показатель должен достигать 2,1.

Однако, по словам Рыбальченко, есть страны, где показатель рождаемости даже ниже одного ребенка на женщину.

«В России еще, так сказать, достаточно высокий суммарный коэффициент рождаемости, хотя мы стремимся к тому, чтобы он был выше», — добавил он.