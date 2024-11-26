Госдума приняла закон о повышении налогов для «Транснефти»

Госдума одобрила повышение налога на прибыль для «Транснефти». Ставка будет увеличена до 40%, сообщает ТАСС .

Соответствующую поправку в Налоговый кодекс РФ Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях. Согласно ей, ставку налога на прибыль для «Транснефти» с 2025 года увеличат до 40%.

Ставка увеличена на период 2025–2030 гг. Поправка была предложена правительством РФ.

Сейчас налог на прибыль для «Транснефти» рассчитывается по ставке 20%. С 1 января следующего года она должна была вырасти до 25%, согласно законодательству, но из-за поправки увеличится до 40%.

Ранее замминистра финансов РФ Алексей Сазанов отметил, что благодаря увеличению ставки в бюджет будет поступать 20-40 млрд рублей в год. Точная сумма будет зависеть от прибыли компании.