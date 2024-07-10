Госдума приняла закон о назначении выплаты работающим семьям с 2 и более детьми

Депутаты Государственной думы РФ на пленарном заседании приняли в III чтении закон о ежегодной выплате работающим гражданам с двумя и более детьми, сообщает URA.RU .

Инициативу единогласно поддержали 409 депутатов.

Так, граждане РФ, которые имеют двух и более детей, могут рассчитывать на ежегодную выплату. При этом для ее получения среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточных минимума.

Ранее Госдума приняла закон о прогрессивной шкале НДФЛ со ставками в 13-22%. Изменения в Налоговом кодексе направлены на совершенствование налоговой системы страны.