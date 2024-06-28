Госдолг США может стать угрозой мировой экономике

Если США перестанет исполнять свои обязательства, то ее постоянно растущий госдолг может стать причиной финансового кризиса в мировой экономике, сообщает Lenta.ru .

Экономист Павел Самиев отметил, что сейчас госдолг США никому не угрожает. Американские ценные бумаги называют низкорисковым активом, который приобретают в качестве защиты от нестабильности финансового рынка.

Самиев добавил, что неисполнение обязательств США может привести к финансовому кризису по всему миру. Рост долга этой страны может существенно ударить и по другим государствам, поскольку американская инфляция экспортируется на них.

По оценкам экономиста, рост госдолга США растет в неконтролируемых объемах и уже влияет на мировую экономику, так как доллар является одной из главных торговых валют. Самиев отмечает, что госдолг любой другой страны влияют только на ее внутреннюю финансовую картину.

Ранее финансист и бизнесмен Ким Дотком рассказал об экономическом крахе США. Он призвал продавать доллары.