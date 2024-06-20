Финансист Дотком: США ждет полный экономический крах

Финансист и бизнесмен Ким Дотком рассказал об экономическом крахе США и призвал продавать доллары, сообщает Общественная Служба Новостей .

По словам эксперта, США сейчас находятся на грани краха экономики. Это связано с постоянно увеличивающимся госдолгом страны.

Дотком отметил, что необеспеченные обязательства государства оказались крупнее, чем активы, которые ему принадлежат. По его словам, американская империя обанкротилась, а коллапс в экономике Соединенных Штатов неизбежен.

Он посоветовал жителям всех стран продавать имеющиеся у них доллары и американские акции, чтобы спасти свои накопления.

Ранее эксперты наблюдали укрепление рубля на фоне проседания доллара. Они назвали взлет российской нацвалюты кратковременным.