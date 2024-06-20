Эксперты объяснили, почему взлет рубля будет кратковременным

Наличный доллар в обменниках можно купить уже по 86 рублей, хотя на прошлой неделе за него просили на 10-12% больше. Рубль укрепился к доллару всего за два дня, сообщает « Российская газета ».

На 20 июня Банк России установил официальный курс доллара — 82 рубля 62 копейки. Это на 7% ниже, чем неделю назад. Наличный доллар в обменниках можно пробрести по 86 рублей, ранее он стоил на 10-12% из-за санкций США против Мосбиржи.

Из-за этого многие ждали обвала российской нацвалюты, но накануне всего за день доллар подешевел на 4,4 рубля, евро — на 4,2 рубля, юань — на 0,63 рубля.

Доцент экономического факультета МГУ, главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах отметил, что фундаментальных поводов для резкого укрепления рубля нет. Его взлет будет кратковременным из-за подстройки рынка и налогового периода.

Эксперт добавил, что летом 2022 года курс доллара опустился примерно до 55 рублей, но сейчас оснований для повторения тех событий на финансовом рынке нет.

Главный экономист компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин сообщил, что курс может стабилизироваться на текущих отметках, если в РФ улучшится производительность труда на производстве, а также если Запад перестанет выдвигать новые пакеты санкций.

Главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец и главный экономист «Ренессанс Капитала» Олег Кузьмин считают, что укрепление рубля связано с вероятными сложностями проведения расчетов за импорт и проблемами с отправкой трансграничных переводов, а также с влиянием эмоций участников рынка.

Ранее аналитики назвали предел подорожания рубля из-за санкций против Мосбиржи. Они считают, что российская валюта может укрепиться до 71–83 рубля за доллар.