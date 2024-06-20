Аналитики назвали предел подорожания рубля из-за санкций против Мосбиржи

Российская валюта может укрепиться за 71–83 рубля за доллар

Введение санкций в отношении Мосбиржи привело к тому, что рубль стал укрепляться по отношению к доллару, евро и юаню. Аналитики считают, что российская валюта может укрепиться за 71–83 рубля за доллар, сообщает «Лента.ру» .

Такую реакцию можно объяснить новыми сложностями в трансграничных переводах и ограничениями в проведении расчетов по импорту. Подобная ситуация возникала весной 2022 года. Тогда рубль укрепился до 50 за доллар, сообщают «Ведомости».

При этом резкое укрепление российской валюты способно стабилизировать послабление норм обязательной продажи выручки экспортеров. Аналитики Россельхозбанка считают, что доллар может подешеветь до 84–87 рублей, а юань — до 10–11 рублей.

Ранее аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов отметил, что курс рубля укрепляется на фоне снижения спроса на внебиржевом рынке Московской бирже на иностранную валюту из-за падения объемов импорта в Россию.