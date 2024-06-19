Аналитик Чернов: курс доллара вернется в диапазон 87,50–93,50 рубля

ЦБ РФ 14 июня опубликовал статистику за январь–май, в которой указывает на увеличение профицита счета текущих операций платежного баланса России за данный период времени на 81,43% г/г, до 38,1 млрд долларов, напомнил эксперт.

«Это означает рост дисбаланса и превышение объемов экспорта над импортом в денежном выражении», — объяснил аналитик.

По его словам, недавно США и Великобритания ввели новые ограничения в отношении РФ и некоторых ее внешнеторговых партнеров, а также усилили контроль за компаниями и странами, которые могут импортировать в РФ товары двойного назначения. Из-за этого объемы импорта в РФ во второй половине июня начали резко падать, еще больше увеличивая дисбаланс предложения валюты на внебиржевом рынке Московской биржи над спросом на нее.

«Видимо экспортеры в это время по-прежнему продают валютную выручку в прежних объемах в рамках указа „Об обязательной продаже валютной выручки на бирже“ несмотря на то, что президент недавно отменил штрафы для них за неисполнение данного указа, а рубль укрепляется», — предположил Чернов.

Он добавил, что текущие курсы иностранной валюты не являются комфортными для российских экспортеров и наполнения казны, поэтому они в ближайшее время могут постараться вернуть их на прежние уровни, резко сократив продажу валютной выручки на бирже. Так как с ноября 2023 года, сразу после подписания указа президента о репатриации валютной выручки экспортерами на бирже, по июнь 2024 года курс доллара на Московской бирже торговался в диапазоне 87,50–93,50 рубля, то эти уровни можно считать комфортными для всех.

«Поэтому не исключено возврата курса доллара к отметке в 87,50–88,00 в ближайшее время», — спрогнозировал Чернов.