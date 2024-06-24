Гонконгские доллары, зависшие на Мосбирже из-за санкций, конвертируют в юани

Стало известно, в каком виде компании могут вернуть со счетов Национального клирингового центра (НКЦ) гонконгские доллары, сообщает РБК .

Санкции, наложенные на Мосбиржу, повлияли на остановку торгов долларом США, евро и гонконгским долларом. Первые две валюты будут конвертированы в рубли по центральному курсу до 28 июня, а последняя — в юани.

Не все компании успели забрать валюту со счетов НКЦ. К примеру, у клиентов инвестиционного холдинга «Финам» заблокировано 40 млн гонконгских долларов (около 5 млн долларов).

По данным пресс-службы группы Московской биржи, НКЦ собирается провести конвертацию гонконгских долларов в китайские юани. Конвертация пройдет по тому же курсу, по которому банк-корреспондент вернул обеспечение НКЦ.

Отмечается, что средства от конвертации должны прийти на счета клиентов в течение этой недели.