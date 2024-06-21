Мосбиржа конвертирует зависшие из-за санкций доллары и евро в рубли до 28 июня

Далеко не все инвестиционные компании успели забрать валюту со счетов в Национальном клиринговом центре (НКЦ) до того, как США ввели новые санкции в отношении России, под которые попала Мосбиржа, сообщает «РБК Инвестиции» .

«НКЦ принял решение об исполнении перед участниками торгов и их клиентами обязательств по возврату долларов США и евро, доступных после частичной блокировки валютного обеспечения, путем конвертации указанной валюты в российские рубли», — говорится в сообщении источника издания.

Конвертацию валюты осуществят до 28 июня по центральному курсу, который был установлен по итогам биржевых торгов 11 июня 2024 года на 13 июня.

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