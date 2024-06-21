Астрологический прогноз по курсам валют на лето 2024 года

Каким будет курс доллара, евро, юаня в июле и августе 2024 года согласно мнению астрологов, читайте в материале РИАМО.

В последние дни курсы валют и рубля ведут себя очень непредсказуемо. Прогнозы аналитиков, которые гласили, что после санкций против Мосбиржи доллар, евро и юань значительно вырастут, не сбылись. Наоборот, сейчас наблюдается укрепление рубля, и эксперты уже в духе нового тренда принялись прогнозировать, до каких же высот вырастет российская валюта. Поскольку россияне, согласно недавним опросам, стали больше доверять гороскопам, чем мнению экспертов, в такой ситуации интересно посмотреть, что говорят звезды. Что обещают астрологи относительно российской экономики и какой дают прогноз по курсам валют — далее в материале.

Россией «управляет» Водолей, поэтому надо ждать, когда Уран выйдет в Близнецы

Фото - © Unsplash.com

Курс рубля, как и любой другой экономический или финансовый индикатор, зависит от состояния локальной экономики. Таким образом, прогноз динамики курсов валют является производным от прогноза динамики российской экономики, отмечает астролог Илья Марухин.

«Россия — страна под знаком Водолея. И ее планетой-управителем является Уран. Если посмотреть на ход этой планеты, то с 2018 года она находилась в знаке Тельца, что является для нее не совсем близким по энергетике местом — высокие „электрические“, уранические энергии гасились в земной стихии Тельца», — объясняет астролог.

Такое положение будет сохраняться до 2026 года, когда Уран выйдет в Близнецы — знак воздуха, родственный Урану.

«Представляется, что российская экономика не мгновенно, но постепенно с этого года начнет развиваться, будут сниматься постепенно международные санкции» Илья Марухин

Курс рубля может начать слабеть в конце лета

Фото - © Медиасток.рф

Если говорить о сложившейся ситуации с курсами рубля к доллару, евро, юаню, то в настоящее время наблюдается укрепление рубля ко всем валютам.

Если учесть уже наблюдавшуюся ранее, например, в 2022 году сезонность, то можно предположить начало процесса ослабления рубля в конце лета.

Именно в августе потребности импорта и, соответственно, необходимость в валюте начнут расти, отмечает Марухин.

Сатурн «управляет» долларом, Венера — евро, Юпитер — юанем, Меркурий — рублем

Фото - © Владимир Ходатаев / Фотобанк Лори

Говоря об астрологической символике отдельных валют, можно обратиться к гороскопам образования США (1776 год), введения евро (1999 год), образования КНР (1949 год). Планетарными управителями валют, соответственно, могут выступать планеты Сатурн (доллар США), Венера (евро) и Юпитер (юань), говорит астролог. Кстати, за символ рубля, исходя из основной карты РФ (карты поднятия флага 25.12.1991 г), берется планета Меркурий.

«Можно отметить, что Сатурн и Юпитер в скором времени будут переходить в знаки, в которых их сила ослабляется — Сатурн в Овна, Юпитер уже перешел в Близнецы. Это фундаментальные факторы ослабления этих валют», — комментирует Марухин.

Что касается евро, то эта валюта в большой степени привязана к доллару, поэтому следует в своей динамике за ним.

Какими будут июле и августе 2024 года доллар, евро и рубль

Фото - © Яна Королёва / Фотобанк Лори

Для более детального анализа курса валют можно посмотреть циклические карты новолуний на Москву, говорит астролог. Так, на июль (6 июля, если точнее) наиболее сильными выглядят евро и рубль, а доллар и юань ослаблены.

«На август рубль укреплен, евро находится перед состоянием большого ослабления. Доллар усилен, а юань — в неустойчивом положении», — комментирует Марухин.

Высоту роста и глубину падения курсов и точки разворота тенденций оценить можно только с точки зрения общих тенденций, добавляет он.

Стоит ли совершать сделки с валютой до начала августа 2024

Фото - © wirestock/Freepik.com

События последней недели вызвали много вопросов относительно того, каким будет курс доллара, евро, юаня по отношению к российскому рублю.

По мнению астролога Ирины Королевой, определенные конфигурации на небе предполагали хаос на валютном рынке России в июне 2024 года.

«Так, еще 21 апреля Юпитер и Уран соединились в финансовом секторе Тельца, что послужило толчком к революционным изменениям в денежном направлении. А 26 мая Юпитер перешел в знак Близнецы, что и подтолкнуло начало хаоса», — отмечает она.

Астролог считает, что ажиотаж спадет к началу июля, курс доллара упадет до 87.20 рублей, а к началу августа может опуститься еще ниже — до 70 рублей.

Евро будет стоять в районе 100 рублей.

Сейчас имеет смысл подождать и не совершать сделки с валютой, полагает Королева.