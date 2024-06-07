Голикова высказалась об индексации пенсий работающим пенсионерам

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Голикова: в Соцфонде хватит денег на индексацию пенсий работающим пенсионерам

Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова заявила, что в Социальном фонде страны достаточно средств для индексации пенсий работающим пенсионерам, сообщает «Интерфакс» .

«Одно из самых ключевых для наших граждан — это возобновление (индексации-ред.) пенсии работающим пенсионерам с 1 января 2025 года», — сказала Голикова на полях ПМЭФ-2024.

Она подчеркнула, что для россиян это ожидаемое решение. В Социальный фонт доходы поступают стабильно, поэтому средств на возобновление индексации достаточно.

Вице-премьер добавила, что будет подготовлен соответствующий закон и с 1 февраля 2025 года решение президента России Владимира Путина будет реализовано.

В пятницу глава государства Владимир Путин во время выступления на ПМЭФ предложил возобновить индексацию пенсий для работающих пенсионеров. Президент РФ поручил Госдуме рассмотреть соответствующий законопроект в весеннюю сессию.