Путин предложил с 2025 года возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам

Президент РФ Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме предложил с февраля 2025 года возобновить индексацию пенсий для работающих пенсионеров.

«С 1 февраля 2025 года и далее ежегодно пенсии будут повышаться не только тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, но и тем, кто продолжает работать», — заявил Путин.

Президент поручил Госдуме рассмотреть соответствующий законопроект в весеннюю сессию. Тогда индексацию пенсий можно будет начать с 1 февраля 2025, далее ее будут проводить каждый год.

В пятницу глава государства выступает на пленарном заседании в рамках ПМЭФ, его модерирует политолог Сергей Караганов.

Петербургский международный экономический форум стартовал 5 июня под девизом: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Мероприятие продлится по 8 июня.