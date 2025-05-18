Голикова: перенос основной суммы маткапитала на второго ребенка надо оценивать

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала сложным вопросом перенос основной суммы материнского капитала с первого ребенка на второго, потому что сфера «крайне чувствительная», сообщает ТАСС .

«Понятно, что материнский капитал — это одна из ключевых мер поддержки. Но как ее модернизировать и как ее переструктурировать — это вопросы на будущее», — сказала Голикова.

Она подчеркнула, что вопрос о переносе основной суммы маткапитала с первого на второго или третьего ребенка является очень сложным. При введении данной меры поддержки для первого ребенка учитывались два ключевых фактора. В первую очередь — это приближение рождения первого ребенка.

По словам вице-премьера, благодаря введению в 2020 году маткапитала на первого ребенка в России удалось замедлить темпы снижения рождаемости. Сфера крайне чувствительная, поэтому все предложения нужно крайне аккуратно оценивать.

Голикова добавила, что в настоящее время правительство совместно с регионами РФ занимается реализацией комплекса мер, направленных на улучшение демографической ситуации с учетом особенностей каждого субъекта.

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