Россиянам ответили, получат ли семьи 700 тыс руб на погашение ипотеки

Эксперт в области недвижимости Инна Семко рассказала примут ли новую инициативу Госдумы выплатить семьям с детьми до 700 тыс руб на погашение ипотеки. Поддержка будет ограничена только одним кредитом, оформленным до 2030 года, сообщает АБН24 .

Предполагается, что за первого ребенка родители смогут получить 500 тыс руб на погашение кредита, за второго — 600 тыс руб, за третьего — 700 тыс руб.

«На первый взгляд, инициатива выглядит как серьезная мера поддержки семей, но вызывает вопросы относительно ее реализации и реального влияния», — заявила эксперт.

Она добавила, что подобная инициатива уже существует. Многодетные семьи могут получают 450 тыс руб на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка.

Вероятность одобрения новой такой инициативы, по мнению Семко, будет во много зависеть от политических и бюджетных приоритетов. Если для государства действительно в приоритете решение проблемы рождаемости, то законопроект может получить поддержку. При этом бюджетные ограничения тоже играют немалую роль, учитывая количество семей, подходящих под условия поддержки, затраты могут оказаться очень большими.