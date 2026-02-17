Глубокое социальное явление: почему возник тренд на отказ от «лишних» трат

Эксперт Кырлан: тренд на год без покупок — не бедность, а контроль над жизнью

Тренд на отказ от «лишних» трат — это не просто вынужденная экономия, а глубокий сдвиг в потребительском поведении, сообщил РИАМО доцент Финансового университета при правительстве РФ Марчел Кырлан.

Ранее россияне стали массово отказываться от «лишних» покупок — новый тренд набирает обороты в соцсетях. Его суть заключается в том, что человек в течение года приобретает только самое необходимое и ничего больше. Одежда, обувь, аксессуары, гаджеты, кофе с собой, заказы на маркетплейсах — все то, о чем стоит забыть на год.

«Тренд на год без лишних покупок представляет собой глубокое социальное явление, которое объединяет в себе психологические аспекты и прагматичный подход к жизни. В этом движении видно не просто временную моду, а важный сигнал изменения потребительского поведения в современном обществе», — сказал Кырлан.

Он добавил, что границы между осознанностью и экономией сегодня сильно размыты. Для многих людей такой вызов становится способом вернуть контроль над своей жизнью.

«В эпоху агрессивного маркетинга и бесконечных уведомлений о распродажах мы часто совершаем покупки импульсивно, поддаваясь мимолетным эмоциям. Год ограничений позволяет человеку осознать реальную стоимость вещей и освободить пространство от информационного шума. Конечно, финансовый фактор играет значительную роль, так как инфляция и экономическая нестабильность заставляют пересматривать приоритеты», — отметил финансист.

Кырлан уточнил, что первичным драйвером чаще выступает желание упростить быт и избавиться от зависимости от материальных благ. Это своего рода цифровая детоксикация, перенесенная в мир вещественных объектов.

