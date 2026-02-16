Осознанность или выживание? Россияне массово отказываются от «лишних» покупок

Россияне стали массово отказываться от «лишних» покупок — новый тренд набирает обороты в соцсетях. Его суть заключается в том, что человек в течение года приобретает только самое необходимое и ничего больше. Одежда, обувь, аксессуары, гаджеты, кофе с собой, заказы на маркетплейсах — все то, о чем стоит забыть на год.

Блогеры призывают подписчиков присоединиться к тренду «Год без покупок». Все приобретения, кроме продуктов и расходников, предлагается отложить на год. В это время следует пользоваться только теми вещами, которые уже есть. Условно, не стоит покупать себе «дополнительные штаны». Как заявляют коучи, таким образом можно перестать жить от зарплаты до зарплаты и сделать солидные накопления.

Те, кто присоединился к тренду, активно делятся своими впечатлениями в Сети. Например, одна из пользовательниц рассказала, что таким образом решила отказаться от спонтанных покупок, не тащить в дом хлам и «выйти из игры под названием маркетинг». Она объяснила, что ей надоело слушать, что вещи из прошлого сезона перестали быть модными в этом — нужны другой цвет, размер, крой. Девушка отметила, что в данный момент у нее есть все, чтобы жить.

«В 2026 году я хочу управлять своими желаниями, а не чтобы они управляли мной», — подытожила она.

Осознанное потребление — это хорошо, но некоторые вступили в такой челлендж по другим основаниям. Они отказываются от привычных трат из-за их дороговизны, заявляя, что подобные расходы стали неподъемными. Другая пользовательница решила провести год в таком формате, чтобы избавиться от «дыры в кошельке» и накопить на долгосрочные цели. Она отказалась от заказов и покупки готовой еды, кофе с собой, а еще удалила приложения маркетплейсов.

Некоторые заявляли, что их шкафы ломятся от ненужной одежды, а ящики — от косметики с истекающим сроком годности. При этом какие-либо накопления отсутствуют.

«Пора всем этим пользоваться, не люблю, когда что-то лежит просто так», — пояснила еще одна россиянка.

Спустя почти 2 месяца с начала года уже есть и первые результаты. Например, одной девушке удалось оплатить занятия в автошколе, а второй — закрыть досрочно кредит.

