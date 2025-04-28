Глазьев: целевая кредитная политика поможет резко ускорить экономический рост

сегодня в 14:09

Целевая кредитная политика даст возможность резко увеличить экономический рост. Благодаря санкциям и торговым войнам РФ сможет наладить сотрудничество с дружественными государствами, рассказал « Российской газете » государственный секретарь Союзного государства России и Беларуси Сергей Глазьев.

Инструменты долгосрочного кредитования нужны, чтобы не допустить торможения экономики. Речь идет о целевых кредитах, отметил Глазьев.

ЦБ может создать их для коммерческих банков под низкий процент. Однако важно следить, чтобы деньги использовались по целевому назначению.

Ранее руководители Сбербанка и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин заявили, что собираются отменить дополнительные комиссии за выдачу льготных ипотек в своих банках.