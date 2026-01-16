Главные ошибки и сожаления при покупке квартиры — исследование девелопера

Level Group: каждый шестой россиянин жалеет, что сэкономил на классе жилья

17% россиян, купивших квартиру, сожалеют о попытке сэкономить на классе. Они осознали, что предпочли бы переплатить за продуманную планировку и инфраструктуру, чем мириться с недостатками бюджетного жилья, сообщили РИАМО в компании Level Group, которая провела исследование, чтобы выяснить, какие сожаления остались у россиян после покупки своей квартиры.

Вторая по распространенности ошибка — недооценка регулярных расходов. 11% опрошенных не учли будущие затраты на коммунальные платежи, которые в сумме с ипотекой легли на бюджет тяжелее, чем ожидалось. Еще 6% россиян жалеют, что не заложили отдельный бюджет на ремонт, из-за чего переезд в квартиру с «голыми стенами» стал серьезным финансовым стрессом.

«Сегодня выбор жилья — это прежде всего инвестиция в собственное состояние. Покупатель становится рациональнее: он понимает, что предпочитает переплатить за уровень проекта сейчас, чтобы не жалеть об упущенных возможностях в будущем», — прокомментировали в пресс-службе Level Group.

При этом большинство респондентов (62%) не испытали разочарования после покупки. По их словам, избежать ошибок помог осознанный подход: тщательная оценка своих возможностей и выбор жилья, соответствующего реальным жизненным сценариям.

