Глава ВТБ назвал большую инфляцию «путем в никуда»

сегодня в 18:06

Глава ВТБ Андрей Костин ожидает сохранения ключевой ставки на уровне 18% годовых на заседании совета директоров Банка России, которое состоится 13 сентября.

«Я считаю, что она сохранится, но мои аналитики все считают, что вырастет», — сказал Костин в программе «Москва.Кремль.Путин» на телеканале «Россия 1».

Он призвал бороться с большой инфляцией, которая является «путем в никуда».

Ранее Центробанк дал плохой прогноз для экономики: ключевая ставка в следующем году может подняться до 22%.

В конце июля регулятор принял решение повысить ключевую ставку до 18%. При этом с декабря прошлого года она находилась на уровне 16% годовых.