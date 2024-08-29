Плохой сценарий: ключевая ставка ЦБ РФ поднимется до 22%

Центробанк России дал плохой прогноз для экономики: ключевая ставка в 2025 году может подняться до 22%, сообщает «Царьград» со ссылкой на регулятор.

В сообщении ЦБ говорится, что это произойдет «в случае реализации сценария глобального кризиса».

Ранее Минфин сообщил, что дефицит бюджета за первые семь месяцев этого года составил 1,36 триллиона рублей или 0,7% ВВП при плане на год 1,1%. Доходы бюджета с января по июль смогли выросли на примерно 36% до 19,75 трлн рублей, а расходы увеличились на 23,3%.

Однако, по словам первого зампреда правления РосДорБанка Эдуарда Христианова, это не так опасно, как кажется, и сильно волноваться россиянам не стоит. Дефицит означает всего лишь то, что государство отдает денег больше, чем изымает из экономики. При грамотном управлении это даже может позволить дать сильный толчком развитию отраслей или отдельных регионов.