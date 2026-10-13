сегодня в 13:02

Лукашенко: заявления Латвии о проникновении бойцов из Беларуси — инсценировка

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал инсценировкой заявления латвийских властей о якобы имевшем место проникновении вооруженных людей с территории республики. Политик выступил на совещании по итогам проверки боевой готовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД, сообщает БЕЛТА .

По словам Лукашенко, подобные заявления фабрикуются официальной Ригой исключительно ради создания информационного повода для запроса финансовой помощи у Европейского союза.

Лукашенко также отметил, что любые трансграничные операции силовых ведомств невозможны без прямого согласования с ним. Подобных распоряжений не отдавалось.

Белорусский президент добавил, что страны Балтии и Польша не имеют достаточных экономических ресурсов для реализации масштабных военных амбиций и закупки дорогостоящего вооружения. Они используют регулярные медийные обвинения в адрес Минска для привлечения внешних средств.

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