Гитарный квартет Евгения Финкельштейна выступит в Клину

Квартет под руководством российского гитариста, профессора Евгения Финкельштейна 24 октября представит программу «Западноевропейская и русская музыка» в музее-заповеднике П. И. Чайковского в Клину, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Концерт гитарного квартета Евгения Финкельштейна «Западноевропейская и русская музыка» пройдет 24 октября в Государственном мемориальном музее-заповеднике П. И. Чайковского в городском округе Клин. В программу войдут композиции XVII–XX веков, аранжировки для гитарного дуэта и квартета, а также произведения современных авторов.

Два отделения познакомят слушателей с эволюцией гитарной музыки. Первое посвятят западноевропейским произведениям разных эпох — от барокко до романтизма. Музыканты исполнят сочинения Антонио Вивальди, Генри Перселла, Карла Фридриха Абеля и других композиторов в переложениях для классической гитары.

Во втором отделении прозвучат оригинальные ансамблевые версии сочинений отечественных композиторов Валерия Гаврилина, Никиты Кошкина и Сергея Руднева. Также состоятся премьеры произведений Геннадия Беляева и Юлии Финкельштейн, написанных специально для этого концерта.

Начало в 17:00. Возрастная маркировка — 6+. Подробная информация и билеты доступны на сайте музея-заповедника П. И. Чайковского.

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