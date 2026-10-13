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ВС РФ поразили объекты ВПК и транспортной инфраструктуры Украины

Спецоперация
Алексей Майшев

Фото - © Алексей Майшев/РИА Новости

Российские войска нанесли удары по объектам военно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Кроме того, ВС РФ поразили цеха производства БПЛА и места их хранения, а также пункты временной дислокации украинских солдат и иностранных наемников.

Всего были поражены объекты в 142 районах.

Атака проводилась силами оперативно-тактической авиации, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией.

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