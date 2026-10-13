ВС РФ поразили объекты ВПК и транспортной инфраструктуры Украины
Фото - © Алексей Майшев/РИА Новости
Российские войска нанесли удары по объектам военно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Кроме того, ВС РФ поразили цеха производства БПЛА и места их хранения, а также пункты временной дислокации украинских солдат и иностранных наемников.
Всего были поражены объекты в 142 районах.
Атака проводилась силами оперативно-тактической авиации, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией.
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