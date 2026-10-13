Детский сад при школе № 7 в Наро-Фоминске готов на 70% после капремонта

Готовность дошкольного отделения № 2 средней школы № 7 в Наро-Фоминске, где продолжается капитальный ремонт, достигла 70%. Работы на улице Школьной завершат к 1 сентября 2027 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Капитальный ремонт дошкольного отделения № 2 средней школы № 7 на улице Школьной в Наро-Фоминске продолжается. Строительная готовность объекта составляет 70%.

Работы проходят по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

«В настоящее время на объекте 20 человек, 5 единиц техники. Ведутся общестроительные и отделочные работы, осуществляется ремонт фасада и кровли, монтаж инженерных систем, благоустройство прилегающей к детскому саду территории», — сообщила пресс-служба ведомства.

В здании площадью 921,3 кв. м обновят фасад и кровлю, заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Ремонт затронет все внутренние помещения, включая пищеблок. Также благоустроят прилегающую территорию, установят новую мебель и оборудование.

Все работы планируют завершить к 1 сентября 2027 года.

Национальный проект «Семья» - это поддержка российской семьи на каждом этапе: от рождения и воспитания детей до заботы о людях старшего поколения. В рамках него можно оформить выплаты, взять льготную ипотеку, вести интересную жизнь в любом возрасте, при необходимости получать уход — и многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная деталь, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.